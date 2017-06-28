Gümüşsuyu'ndaki Almanya Konsolosluğu önüne bırakılan bir paket polisi alarma geçirdi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda vize işlemlerinin yapıldığı bölümün önünde şüpheli paket alarmı yaşandı.







Bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, başkonsolosluğa giriş çıkışlar ziyaretçilere kapatıldı.







Konsolosluğa her gün evrak getiren minibüste bulunan bir pakette dedektör köpeğin koku alması üzerine arama yapılırken, uzman ekipler binaya gelerek inceleme yaptı.







Şüpheli paketin boş çıkmasıyla konsolosluk binası tekrar açıldı ve ziyaretçilerin işlemlerine devam edildi.



