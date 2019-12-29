Talat Atilla: Avukatım Murat Sultansu saldırıya uğradı

Gazeteci Talat Atilla, avukatı Murat Sultansu'nun saldırıya uğradığını açıkladı.

Bir süredir tehdit aldığını açıklayan Atilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avukatım Murat Sultansu'yu ölümle tehdit etmesinin ardından bugün saat 3 civarında avukatım saldırıya uğradı." dedi.

Avukat Sultansu, cep telefonunu arayan ve kendini "Liceli Metin" olarak tanıtan bir kişinin, müvekkili Atilla'yı ve kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tehditte bulunduğu iddia edilen şüphelinin 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 farklı soruşturmadan aranan Metin A. olduğunu belirlemişti.

Atilla'nın açıklaması şöyle;

Mafya lideri liceli m.'nin beni ve avukatım Murat Sultansu'yu ölümle tehdit etmesinin ardından bugün saat 3 civarında avukatım saldırıya uğradı. Saldırının ilk görüntüleri.

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