Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekliyorum

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasının kaynağı olarak açıkladığı gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını beklediğini, eğer açıklama gelmezse kendisinin yeni bir açıklama yapacağını söyledi.

Talat Atilla'nın açıklaması şöyle;

Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...

Atilla, haberi CHP’li bir kaynaktan aldığını, çok yönlü olarak kontrol ettiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını söylemişti.

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