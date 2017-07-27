Devrimci aydın emekli yarbay Talat Turhan 93 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Turhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Emekli kurmay yarbay araştırmacı - yazar Talat Turhan 93 yaşında hayatını kaybetti.



12 Mart'ın en önemli davalarından “Bomba Davası”nın 1 numaralı sanığı olan Turhan, İlhan Selçuk, Doğan Avcıoğlu ve Celil Gürkan’la birlikte Ziverbey Köşkü'nde işkencelere maruz kaldı.



Ardından tutuklanarak Selimiye Cezaevi'ne gönderilen Talat Turhan, 2 yılın ardından davanın düşmesiyle cezaevinden çıktı.



Yaşamı boyunca 10'nun üzerinde kitaba imza atan Talat Turhan, son olarak 15 Temmuz’un ardından “Sarmaşık / FETÖ’nün dolarları” isimli bir kitap yazmıştı.



Turhan’ın cenazesi yarın Üsküdar Kuzguncuk Camisi'nde öğle vakit kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığ’na defnedilecek.



ulusal.com.tr