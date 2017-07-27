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Talat Turhan hayatını kaybetti

Devrimci aydın emekli yarbay Talat Turhan 93 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Turhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Talat Turhan hayatını kaybetti

Emekli kurmay yarbay araştırmacı - yazar Talat Turhan 93 yaşında hayatını kaybetti.

12 Mart'ın en önemli davalarından “Bomba Davası”nın 1 numaralı sanığı olan Turhan, İlhan Selçuk, Doğan Avcıoğlu ve Celil Gürkan’la birlikte Ziverbey Köşkü'nde işkencelere maruz kaldı.

Ardından tutuklanarak Selimiye Cezaevi'ne gönderilen Talat Turhan, 2 yılın ardından davanın düşmesiyle cezaevinden çıktı.

Yaşamı boyunca 10'nun üzerinde kitaba imza atan Talat Turhan, son olarak 15 Temmuz’un ardından “Sarmaşık / FETÖ’nün dolarları” isimli bir kitap yazmıştı. 

Turhan’ın cenazesi yarın Üsküdar Kuzguncuk Camisi'nde öğle vakit kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığ’na defnedilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Talat Turhan
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