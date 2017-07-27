Emekli kurmay yarbay araştırmacı - yazar Talat Turhan 93 yaşında hayatını kaybetti.
12 Mart'ın en önemli davalarından “Bomba Davası”nın 1 numaralı sanığı olan Turhan, İlhan Selçuk, Doğan Avcıoğlu ve Celil Gürkan’la birlikte Ziverbey Köşkü'nde işkencelere maruz kaldı.
Ardından tutuklanarak Selimiye Cezaevi'ne gönderilen Talat Turhan, 2 yılın ardından davanın düşmesiyle cezaevinden çıktı.
Yaşamı boyunca 10'nun üzerinde kitaba imza atan Talat Turhan, son olarak 15 Temmuz’un ardından “Sarmaşık / FETÖ’nün dolarları” isimli bir kitap yazmıştı.
Turhan’ın cenazesi yarın Üsküdar Kuzguncuk Camisi'nde öğle vakit kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığ’na defnedilecek.
ulusal.com.tr
Devrimci aydın emekli yarbay Talat Turhan 93 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Turhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.
Emekli kurmay yarbay araştırmacı - yazar Talat Turhan 93 yaşında hayatını kaybetti.
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