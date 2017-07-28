Hayatını Gladyo ile mücadeleye adamış Emekli Yarbay Talat Turhan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenlerinin gözyaşları ile uğurlanan Turhan, Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Emekli Kurmay Yarbay, araştırmacı-yazar Talat Turhan, son yolculuğuna uğurlandı.Turhan için Üsküdar'daki Kuzguncuk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene başta Turhan ailesi olmak üzere çok sayıda dostu katıldı.Talat Tuhan'ın kızı Feza Tosun'da babasını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.(00.57)93 yaşında hayatını kaybeden Turhan, cenaze töreninin ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.27 Mayıs devriminde önemli rol üstlenen Turhan, 12 Mart 1972'de Amerikancı Gladyo yapılanması tarafından hedef alındı.Dönemin en önemli davalarından "Bomba Davası'nın bir numaraları sanığı olan Talat Turhan, İlhan Selçuk, Doğan Avcıoğlu ve Celil Gürkan'la birlikte Ziverbey Köşkü'nde işkencelere maruz kaldı.2 yıl tutuklu kaldı. 1964 yılında 40 yaşında ordudan emekli edildi. Sivil hayatında da Amerikancı Gladyo ile mücadele etti.Yaşamı boyunca 30'un üzerinde kitaba imza atan Talat Turhan, son olarak 15 Temmuz'un ardından "Sarmaşık/FETÖ'nün Dolarlar" isimli bir kitap yazmıştı.