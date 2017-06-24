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Taner Etkin, Kıbrıs'ı anlattı

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Taner Etkin, 28 Haziran’da başlayacak Kıbrıs müzakereleri ile ilgili Ulusal Kanal’a konuştu. “Biz Kıbrıs Türkü olarak var oluş savaşı veriyoruz” diyen Etkin, Rumların olumsuz yaklaşımlarını sürdürmesi durumunda müzakerelerden bir sonuç çıkmayacağını söyledi. KKTC’nin yaşatılmasının Rauf Denktaş’ın vasiyeti olduğunu vurgulayan Etkin, “Haklıyız, hakkımızı ve toprağımızı savunuyoruz” dedi.

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Taner Etkin, 28 Haziran’da yeniden başlayacak olan Kıbrıs konferansıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Girne’de bir otelde Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtlayan Etkin’e göre, yeniden başlayacak müzakerelerden de bir sonuç çıkmayacak.

Müzakereler sonucunda garantörlüğün ve Türk askerinin çekilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan eski bakan Etkin, Rumların Türkiye ve Türk askerinden çekindiğinin altını çizdi.

KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın müsteşarlığını da yapan Etkin, ülkenin dünyaya tanıtılması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Etkin, Denktaş’ın son vasiyetini de aktardı.

Türkiye ve KKTC’ye bir bütün olarak baktığının altını çizen Etkin, bizim anavatanımız Türkiye’dir dedi. “Ankara’nın desteğiyle toprağımızı sonuna kadar savunacağız” vurgusu yaptı.

HABER: ERDEM ATAY
KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr

Etiketler; #taner etkin #Kıbrıs
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