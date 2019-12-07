Tango engel tanımıyor

Tekerlekli sandalyede tango yapan İrem Dürüst ve Emre Meydan, öğrendikleri tango figürleriyle görenleri kendilerinehayran bırakıyor.

Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesinde okuyan bedensel engelli gençler, öğretmenleri Zeynep Elif Uysal ile Bahtinaz Yılmaz'ın teşvikiyle tango yapmaya başlamış. Emre Meydan, tango ile engelleri aştığını ve hayata daha çok bağlandığını anlattı.

Doğuştan bedensel engelli olan İrem Dürüst de tango yaparken kendini iyi hissettiğini söyledi.

Dürüst, tüm bedensel engellilere, kültür, sanat ve sporla uğraşmalarını önerdi.

Özel eğitim öğretmeni Zeynep Uysal'ın gönlünde, öğrencileri için daha güzel hedefler var.

Uysal, öğrencileriyle gurur duyuyor.

Matematik öğretmeni Bahtinaz Yılmaz da bu gururu paylaşıyor.

Öğrendikleri figürlerle tekerlekli sandalye üzerinde dans eden gençler, hem ön yargılara meydan okuyor hem de izleyenlerin beğenisini topluyor.

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