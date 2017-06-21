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Tarihi cami hasar gördü

İstanbul'da Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biri olan Şemsi Paşa Camisinin duvarları, Üsküdar'da yapılan "Yaya yolu" projesi çalışmaları sırasında hasar gördü. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Tekrar değerlendirmek" üzere çalışmaları durdurdu.

Tarihi cami hasar gördü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılması planlanan yaya yolu çalışmasının durdurulduğunu açıkladı.

Gerekçe Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biri olan caminin duvarlarında, çalışmalar nedeniyle yarıklar oluşması.

İddialara göre cami önüne yapılacak yaya yolu için çakılan kazıklar nedeniyle caminin duvarlarında yarıkların oluştu. Vatandaşlar da durumu sosyal medya sitelerinde paylaşıp tepki gösterdi. Oluşan kamuoyu üzerine de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan Kadir Topbaş’ın talimatıyla çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.

Yaya yolu projesine devam edilip edilmeyeceğine yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.

Kuşkonmaz Camisi olarak da bilinen Üsküdar'daki kıyı ile uyumlu Şemsi Paşa Camisi, 1580 yılında yaptırılmıştı.



HABER: DAMLA İNCE
ulusal.com.tr
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