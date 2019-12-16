Tarım atamaları ne zaman yapılacak?

Geçen yıl bütçe görüşmelerinde yılın 2. çeyreğinin işaret edildiği Tarım Bakanlığı atamalarının ne zaman olacağı hala belli olmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3 yıldan beri atama gerçekleştirmediğini belirten, atama bekleyen birçok mezun bugün Taksim'de protesto gösterisi düzenledi. Seslerini duyurmak için sosyal medyada etiket kampanyası ve protesto eylemlerini aynı anda gerçekleştiren grup yetkililerden atama tarihinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir tarafından verilmesini isteniyor. 7 ay sonra KPSS'den aldıkları puanların geçerlilik süresi bitecek olan eylemciler için süre gittikçe azalıyor.