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Taşeron işçilerin hak mücadelesi

Denizli'de Karayolları taşeron işçileri 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Denizli Karayolları Bölge Müdürlüğü önünde buluşan işçiler aynı zamanda hukuki süreci başlattı.

GÜNDEM 27.01.2020, 20:20
Taşeron işçilerin hak mücadelesi

Seslerini duyurmaya çalıştılar. Denizli'de Karayolları Taşeron işçileri üç aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. 

Karayolları Bölge Müdürlüğü önünde eylem yapan işçiler Denkyol İnşaat adlı taşeron firma adına çalıştıklarını söylüyor. 

Grup adına açıklama yapan İbrahim Türkekul hem son üç aydır düzenli maaş alamadıklarını belirtti. 

İşçiler açıklamanın ardından hukuki süreci başlatmak için kolları sıvadı. 

ulusal.com.tr

#taşeron #denizli
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