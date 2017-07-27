Erdoğan’ın bazı başdanışmanlarını değiştireceği öğrenildi. Kulislerde konuşulan değişecek isimler arasında İlnur Çevik, Adnan Tanrıverdi, Mehmet Uçum ve Mustafa Varank’ın adı ön plana çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP MKYK, MYK ve hükü- mette değişikliklere gitti. Şimdi sıranın danışmanlara geldiği, Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde danışmanlarının önemli bölümünü değiştireceği öğrenildi. 16 Nisan halk oylamasının ardından AKP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP ile ilgili olarak daha önce yaptırdığı çalışma çerçevesinde ard arda adımlar attı. Parti üst yönetimi MKYK ve MYK’da değişiklikler yapan Erdoğan, geçen hafta 6 bakanı kabine dışı bıraktı, 5 bakanın da yerini değiştirdi.



PARTİLİLERE UYARI

Erdoğan parti il ve ilçe teşkilatlarında da değişiklik için düğmeye bastı, kongre sürecini başlattı. Partideki sorunu ‘metal yorgunluğu’ olarak nitelendiren Erdoğan, parti içinde yaşanan kavganın bitirilmesini istedi. Erdoğan salı günü AKP Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, partilileri uyardı: “İçeride ve dışarıda ihanete uğramamak için önce AK Parti olarak kendimizi yenilememiz gerek. Önce bu hareket kendi içinde birbirini sevmeli. Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz? Bize ne oluyor ki birbirimize karşı farklı nazarlarla bakıyoruz. Teşkilatlar ve belediyeler eğer bizim dava idrakiyle hareket etmiyorsa, bize zarar veriyorlar demektir. Zarar veren kardeşlerimize söylüyorum, biz uyarmadan kendileri uyansınlar ve bu adımı atsınlar. Artık bedeli ödenemeyecek yanlışlara yer yok. 2019 bir kırılma noktasıdır.”



TOPLU DEĞİL, TEK TEK...

AKP’de en çok tartışılan konulardan biri de Erdoğan’ın danışmanları. AKP kulislerinde sık sık başbakanın, bakanların, milletvekillerinin, AKP yöneticilerinin danışmanlarla ilgili şikayetleri anlatılıyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, danışmanların Erdoğan’ın etrafını sardığını ve kimseyi yaklaştırmadığını ifade eden AKP’lilerin, bir yolunu bulup şikayetlerini Erdoğan’a ulaştırdıkları öğrenildi. AKP’li yöneticiler, “Sıra danışmanlara geldi” diyor. Bu arada, Erdoğan’ın da danışmanlarla ilgili karar aşamasına geldiği öğrenildi. Aydınlık’ın edindiği bilgiye göre, Erdoğan önümüzdeki günlerde bazı danışmanları ile yollarını ayıracak. Erdoğan’ın konuyu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga ile görüştüğü, hazırlık yapmasını istediği bildirildi. Danışmanların toplu olarak değil tek tek görevden alınacağı, bazılarının kamuda başka görevlere atanacağı vurgulanıyor. Yıl sonuna kadar danışmanların yüzde 50’sinden fazlasının değişeceğini kaydeden AKP kaynakları, şu bilgiyi verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı seçimlere yepyeni bir kadro ile çıkmaya kararlı. Partide, hükümette ve örgütlerde bunun gereğini yapıyor. Danışmanların bunun dışında tutulması düşünülemezdi. Uzun sü- redir beklenen bir durumdu. Kendini kaf dağında gören bazı danışmanlar, cumhurbaşkanımıza zarar veriyordu. 16 Nisan halk oylaması öncesinde televizyonlarda yaptıkları açıklamalar, az daha seçim kaybettirecekti. Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Artık en küçük bir hataya bile tahammülümüz yok. 16 Nisan halk oylamasını kıl payı kazandık. Yüzde 50+1 çantada keklik değil. Herkes haddini bilecek, ona göre davranacak.”



TARTIŞILAN DANIŞMANLAR

Danışmanlar arasında en çok tartışılan isimler arasında ilk sıralarda, İlnur Çevik, Adnan Tanrıverdi, Mustafa Varank, Mehmet Uçum bulunuyor. Bu arada, Erdoğan’ın görevden aldığı bakanlardan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın Cumhurbaşkanı başdanışmanı olacağı belirlendi. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da Saray’da görev alacağı ifade ediliyor. Aydınlık