Depremin ardından vatandaşlar korkudan evlerine giremedi. Tatilciler, sokakta, şezlongda sabahladı. Bazı tatilciler ise tatilini yarıda tamamlayıp İstanbul'a geri döndü.

Tatilciler sokakta, şezlongda sabahladı.



Yaşadıkları depremin şokunu hala atamayan tatilciler, deprem anında kaldıkları otel ve evlerden panik halinde kaçtı.



Tatilciler 6.6'lık depremin ardından evlerine bir daha giremedi. Turistler geceyi sokakta, şezlongda sabahlayarak geçirdi.



Sabahın ilk ışıklarıyla çok sayıda tatilci, Bodrum'dan ayrılmak için araçlarına binerek yola çıktı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.



Bazı vatandaşlar ise tatillerini yarıda keserek 07.30 uçağıyla İsntabul'a geri döndü.



Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Tatilcilerin otellerde konakladığını, sadece isteyenlere bahçede konaklayabilecekleri ortamları oluşturduklarını söyledi. Karcılıoğlu, Bodrum'da turistin boşalması diye bir şey söz konusu olmadığını belirtti.



ulusal.com.tr





