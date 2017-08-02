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Tatilciler, Kapadokya bölgesindeki ekolojik turizm etkinliğine katılıyor

Sakin bir ortamda doğayla iç içe olmak isteyen tatilciler, Kapadokya bölgesindeki ekolojik turizm etkinliğine katılıyor. Tatilciler burada hem tarlada çalışarak toprakla buluşuyor hem de organik ürünler tüketme imkanı buluyor.

Tatilciler, Kapadokya bölgesindeki ekolojik turizm etkinliğine katılıyor
Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, Kapadokya bölgesindeki ekolojik turizm alanlarında doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Tatilciler, hem tarlada çalışarak toprakla haşır neşir oluyor hem de organik ürünleri tüketme imkanı buluyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde konuklarına bu alanda hizmet sunan otel oldukça ilgi görüyor.

Otelin sahibi Osman Yüksel gelenlerin uzunca bir süre kalmak istediğini söylüyor.



ulusal.com.tr
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