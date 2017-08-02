Sakin bir ortamda doğayla iç içe olmak isteyen tatilciler, Kapadokya bölgesindeki ekolojik turizm etkinliğine katılıyor. Tatilciler burada hem tarlada çalışarak toprakla buluşuyor hem de organik ürünler tüketme imkanı buluyor.

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