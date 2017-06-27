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Tatile çıkamayan İstanbullular sahilleri doldurdu

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, denize girerek serinlemeyi tercih etti

Tatile çıkamayan İstanbullular sahilleri doldurdu

Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkamayan vatandaşlar, sıcak havanın etkisinden denize girerek kurtulmaya çalıştı.

Silivri'de plajlara akın eden vatandaşlar, denizin ve güzel havanın tadını çıkardı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Silivri'ye gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havadan çadır ve şemsiyelerle korunmaya çalışan tatilciler, çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri de herhangi bir olumsuz yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tatilciler #silivri #ramazan bayramı #istanbul #Deniz
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