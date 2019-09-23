Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) adına Başkan Muhammed Gömük, bir açıklama yaptı

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) adına Başkan Muhammed Gömük, bir açıklama yaptı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"İstanbul Hâkimi S. Ş.’nin Oyuncu Kıvanç TATLITUĞ ile ayaküstü çekindiği fotoğrafın ardından söz konusu fotoğrafın önce sosyal medyada sonra tüm medyada tartışma konusu yapılmasını ve akâbinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Hâkim S. Ş. hakkında inceleme başlatmasını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. FETÖ ile mücadelenin topluma mâl olmuş tezahürlerinden Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği olarak medyanın hedefine koyduğu kimseleri gözden düşürüp rencide etme gücünü ve karalama potansiyelini en iyi bilen adresiz. Şu an basıma hazırlanmakta olan FETÖ’nün Medya Yapılanması İddianamesi adlı eserimizde de bu mevzuyu etraflıca ele aldık.



Medyanın insafsız ve peşin hüküm verici yönlendirmesiyle HSK’nın sosyal medyanın tesirinde kalarak iyiniyetli bir hâkim hanım hakkında apar topar inceleme başlattığı süreci teessürle izlemekte ve üzülmekteyiz. Belki söz konusu vakada meslekî etik yönünden rahatsız edici unsurlar bulunabilir ama Bangalor Yargı Etiği ilkeleri olan tarafsızlık, bağımsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik ya da ehliyet ve liyakatten hiçbirinin çiğnendiğini düşünmüyoruz. Zira toplumun içinden kimseler olarak bu yönde bir gözleme sahip değiliz. Aksine; saygıdeğer hâkim ve savcılarımızın da toplumun asli bir ferdi olarak normal kimseler gibi sosyalleşme, diğer insanlarla iletişim kurma hakkı bulunduğunu düşünmekteyiz. Bir hâkim hanımın değer verdiği bir sanatçı ile fotoğraf çekinmesi, son derece mâsumâne ve insani bir harekettir. Bu muvacehede değerlendirilmek üzere yargı mensuplarının diğer insanlarla seviyeli sosyal ilişkiler kurması ve bunu nâif duygularla paylaşması; yargı mensuplarını halka, halkı da yargı mensuplarına yaklaştıracak ve mahkemeleri korkulası yerler olmaktan, yargı mensuplarını da çekinilesi kimseler olmaktan çıkaracaktır. Kaldı ki bir yargı mensubu kolay yetişmemekte ve çok sıkı elemelerden geçerek bulunduğu makama gelmektedir.



Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü İstanbul Hâkimi Sayın S. Ş.’nin en kısa zamanda alnının akıyla söz konusu soruşturmayı atlatmasını ümit ediyor ve başta muhterem HSK câmiası olmak üzere tüm yargı mensuplarımızı saygıyla selamlıyoruz."



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