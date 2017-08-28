Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile Filistinliler arası uzlaşı ve barış süreci ele alındı.

İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskısı devam ederken Ankara önemli bir konuğu ağırladı.Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşılandı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.Törenin ardından başlayan görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapıldı. Yazılı açıklamada, görüşmelerde Türkiye ile dost ve kardeş Filistin devleti arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, Filistinliler arası uzlaşı ve barış sürecinin canlandırılması konuları üzerinde durulmasının da öngörüldüğü kaydedildi.