TBB'yi kurultaya çağıran barolar Cumhuriyet bildirisine imza atmadı

Türkiye Barolar Birliği'ni hedef alan bazı baroların "Cumhuriyet bayramı" açıklamasına imza atmadığı öğrenildi.

Barolar Birliği, Beştepe'deki adli yıl açılış törenine katıldığı için hedef alınmıştı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir baroları, olağanüstü kurultaya gitmek istedi. 10 baroya ulaşmak için de Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa gibi HDP'nin yönetimde olduğu barolarla işbirliği yaptı.

Aynı Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa Baroları, TBB öncülüğünde 29 Ekim'de bütün baroların imzasıyla çıkan "Cumhuriyet Bayramı" açıklamasına imza atmadı.

İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarına tepki geldi. Cumhuriyet bildirisine imza atmayan barolarla nasıl yan yana geldikleri kafalarda soru işareti bıraktı.

ulusal.com.tr