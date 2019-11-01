TBB yönetimine kimler karşı?

TBB'yi seçime çağıran üç büyük kentin baroları HDP'ye yakın barolarla birleşti.



Ankara, İstanbul ve İzmir baroları adli yıl açılışına katılan, Barış Pınarı Harekâtı’na destek veren TBB yönetimini hedef alarak olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.



Kurultayın toplanması için gereken 10 baro sayısına da HDP-PKK’ya yakın barolarla işbirliği yaparak ulaşıldı. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir yönetimlerinin ittifak kurduğu barolara ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı.



PKK-HDP’ye yakın Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa barolarının TBB’nin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bildirisine imza atmadığı öğrenildi.



Cumhuriyet karşıtı bu barolarla İstanbul, Ankara ve İzmir yönetimlerinin ortak hareket etmesine tepki de hukukçulardan geldi.



Baro yönetimlerinin yaptığı işbirliğine karşı hukukçular delegeleri de uyardı.

ulusal.com.tr

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: UĞUR PİDECİ