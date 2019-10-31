TBMM Adalet Komisyonu üyesinden af ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Halil Öztürk, Bengütürk TV'de af ve şartlı ceza indirimi konularına dair açıklama yaptı.

MHP'li Öztürk, şunları söyledi:

"Olumlu ve yapıcı gelişmeler var.

Yakında Meclise geleceğini tahmin ediyorum.

Az sabır. Sona gelindi.

İkinci yargı paketinin bunu kapsayacağını söyleyebilirim.

Adalet Bakanlığının hazırlamış olduğu bir çalışma var.

Bu çalışma partiler arası görüşme sunuldu.

Bu konuda olumlu yaklaşımlar var.

Şu gün, bu gün gelir diyemem ama mahkumları ve mahkum yakınlarını sevindirecek bazı gelişmeler olacağı kanaatini taşıyorum."

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