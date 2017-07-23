TBMM, tatile girmeden önceki son hafta, içtüzüğe ilişkin AKP ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklif için yoğun mesai yapacak. Anayasa Komisyonunda 63 saatlik mesainin ardından kabul edilen içtüzük değişiklik teklifi, Genel Kurulun bu haftaki tek gündem maddesi olacak.

Meclis tatile girmeden önceki son haftada, AKP ve MHP tarafından hazırlanan içtüzüğe ilişkin ortak teklif için yoğun mesai yapacak.



Anayasa Komisyonu; teklifin görüşmeleri için 12 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar toplam 63 saat mesai yapmıştı.



Teklife göre; Ant içmeyen isimler milletvekilliği haklarından yararlanamayacak. Meclis Başkanı ve başkanvekilleri, Genel Kurulu yönettikleri sırada frak giymeyebilecek. Milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerinin maddeleri ile önergeler üzerinde yoklama talep edemeyecek. TBMM'de kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.



Görüşmeler sırasında "Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa'nın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret eden ve söven, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar" yapan milletvekiline Meclisten geçici çıkarma cezası verilecek.



TBMM Genel Kurulu'nda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetlerinin okunması da kaldırılacak.



AKP ve CHP'nin grup toplantıları salı günü yapılacak. AKP Grubu, Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



Genel Kurul, salı günleri saat 15.00-21.00, çarşamba ve perşembe günleri ise 14.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.



İçtüzük değişiklik teklifinin kabul edilmesinin ardından Meclis 1 Ekim Pazar gününe kadar tatile girecek.





ulusal.com.tr