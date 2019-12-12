TBMM'de gerginlik

HDP-PKK polemiği, Meclis’te gergin ortamda yapıldı.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Genel Kurul’da görüşülmeye devam ediyor. Dördüncü günkü görüşmelere, HDP ve terör örgütü PKK arasındaki bağa ilişkin tartışmalar damga vurdu. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP’li Ömer Öcalan, kürsüden konuştu. HDP'nin Kürtlerin savunucusu olduğunu iddia etti. PKK/PYD'ye karşı Meclis'te alınan kararların Kürtlere yönelik olduğunu öne sürdü.

MHP, Ak Parti ve İyi Parti’li vekiller ise Öcalan’ın iddialarını reddetti. Ak Parti Erzurum İbrahim Aydemir Kürtlerin HDP'ye lanet okuduğunu söyledi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da HDP sıralarına dönerek "Bu memlekette her türlü hainliği yapan sizsiniz" dedi. Kılavuz, "Hangi ülkenin parlamentosunda bu millete hainlik yapanın konuşma hakkı olacak?" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da HDP'li Öcalan'a tepki gösterdi. Yokuş, HDP'li vekil Öcalan'a yönelik "Yediğin ekmeğe içtiğin suya yazıklar olsun!" diye konuştu.

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