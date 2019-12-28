TBMM'de Libya tezkeresi mesaisi

Türkiye'nin önündeki en önemli gündem maddelerinden biri oldu Libya.



Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının ardından Meclis'ten geçen güvenlik ve askeri işbirliğine ilişkin anlaşma, ileri bir boyuta taşındı.



Son olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa askeri destek isteyeceklerini söylemişti.



Libya'ya asker gönderme tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da açıklama geldi.



Altun, Libya Hükümetinin Türkiye'nin askeri desteğini talep ettiğini açıkladı.



İletişim Başkanı, "Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye'nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya'da hem de Akdeniz'de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.



Önümüzdeki haftalarda konu siyaseti meşgul edecek.



Meclis Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesini görüşmek üzere haftaya olağanüstü toplanacak.



AK Parti Grup Başkanlığı'ndan parti milletvekillerine bilgilendirme metni gönderildi.



Libya'ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği aktarıldı.



Genel Kurul'un da 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmasının söz konusu olabileceği kaydedildi.



MHP'dan de tezkereye destek açıklaması geldi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir. Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır" ifadelerini kullandı.







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