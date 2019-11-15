TBMM'de Seyit Rıza skandalı

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Meclis çatısı altındaki skandalları bitmiyor. Daha önce PKK marşı söylediler, sözde Ermeni soykırımı için anma düzenlediler.

Yetmedi şimdi de Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza'ya selam gönderdiler.

HDP, Atatürk devrimlerine karşı gerici isyanın öncülüğünü yapan Seyit Rıza için Meclis kürsüsünden anma mesajı yayınladı.

Genel Kurul'da konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Dersim olaylarının bir katliam olduğunu iddia etti.

Meclis Genel Kurul oturumunu Başkanvekili sıfatıyla yöneten HDP'li Mithat Sancar da Kenanoğlu'nun konuşmasına engellemeyerek skandala ortak oldu.

ulusal.com.tr