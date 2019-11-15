TBMM'de Seyit Rıza skandalı
PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza'yı Meclis kürsüsünden anarak yine bir skandala imza attı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Atatürk devrimlerine karşı gerici ayaklanma başlatan Seyit Rıza'ya ölümünün 82'inci yılında rahmet diledi. Kenanoğlu, Tunceli'nin adının Dersim yapılmasını da istedi.
GÜNDEM 15.11.2019, 18:37
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Meclis çatısı altındaki skandalları bitmiyor. Daha önce PKK marşı söylediler, sözde Ermeni soykırımı için anma düzenlediler.
Yetmedi şimdi de Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza'ya selam gönderdiler.
HDP, Atatürk devrimlerine karşı gerici isyanın öncülüğünü yapan Seyit Rıza için Meclis kürsüsünden anma mesajı yayınladı.
Genel Kurul'da konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Dersim olaylarının bir katliam olduğunu iddia etti.
Meclis Genel Kurul oturumunu Başkanvekili sıfatıyla yöneten HDP'li Mithat Sancar da Kenanoğlu'nun konuşmasına engellemeyerek skandala ortak oldu.
ulusal.com.tr
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