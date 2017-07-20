TBMM Anayasa Komisyonunda, içtüzük değişiklik teklifinin 'Meclisten geçici çıkarma cezasını' düzenleyen 15. maddesi 5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonunda, içtüzük değişiklik teklifinin "Meclisten geçici çıkarma cezasını" düzenleyen 15. maddesi 5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.



Komisyon, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Bugünkü müzakerelere, teklifin, "Meclisten geçici çıkarma cezasını" düzenleyen 15. maddesinden devam edildi.

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla maddeye ilişkin değişiklik önergesi verildi.

Görüşmelerde söz alan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, parti olarak idari yapıya ilişkin önerilerinin sır olmadığını, yerinden yönetimi ve çoğulculuğu savunan bir parti olduklarını söyledi. Beştaş, "Bu içtüzük değişikliği teklifiyle bize, 'Darbeci generallerin iradesini biz gelecek nesillere koruyarak devam edeceğiz" diyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Biz darbeci generallerin iradesine sahip çıkmıyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise önergeyle yapılan değişiklikte "tahkir ve tezyif" yerine "hakaret ve sövmek" denildiğini kaydetti. Altay, teklifte yer alan Türk milleti kavramını kana, kafatasına, ırka dayalı olmayan bir kavram olarak değerlendirdiğini ve bunu not düşmek için söylediğini belirtti.



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008 yılında başbakan olduğu dönemde, "Kürt sorunuyla ilgili meseleleri çözmek istiyoruz." dediğini anımsatarak, o günden bu tarafa Kürtlerle, devlet arasındaki problemleri çözdüklerini vurguladı.

Şu anda Kürt vatandaşların, devletle değil onlara zulmeden PKK terör örgütüyle problemi olduğunu dile getiren Elitaş, "PKK, Kürtlere zulmediyor diye ben buna kulak tıkayamam. Kürt kardeşlerime zulmeden PKK'ya sonuna kadar direnirim. Bazı Kürt olduğunu iddia edenler, PKK'yı alkışlasalar da ben Kürt kardeşlerimin adına PKK ile mücadeleyi bir görev bilirim, borç olarak bilirim." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, çok zorlama yorumlardan kaçınmak gerektiğini belirterek, tartışmaların hükümlerin muğlaklığından değil zorlama yorumlardan kaynaklandığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise komisyon toplantısına Şanlıurfasporun formasını giyerek katıldı.

Sporun temel amacının insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, idaresini güçlü kılmak ile toplumda barış, kardeşlik ve dayanışma duygusunu yaygın hale getirmek olduğunu anlatan Tanal, Şanlıurfasporun formasıyla huzurunuzdayım. Şanlıurfasporun şike yoluyla birinci ligden düşürülmesi toplumdaki barış, kardeşlik ve dayanışma duygusunu zedelemiştir. Şike yoluyla müsabakanın sonucu değiştirilmiştir. Dürüst oynamak ve yarışmak ilkesi ihlal edilmiştir." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından değişiklik önergesi ve teklifin 15. maddesi kabul edildi.