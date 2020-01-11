TBMM-Katar dostluk maçı

Aydın'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler Spor Kulübü futbol takımı ile Katar Büyükelçiliği futbol takımları dostluk maçında bir araya geldi. Otistik ve Down Sendromlu Çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen maça Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir evsahipliği yaptı.



Sahaya takım kaptanı olarak çıkan ve dostluk mesajı veren Katar Büyükelçisi Salim Mübarek El-Şafi, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.



Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri de organizasyona katıldı.



TBMM Parlamenterler Spor Kulübü kadrosunda bulunan 23. Dönem Erzurum Milletvekili Saadettin Aydın toplumsal duyarlılık mesajı verdi.



Maçı Ali Palabıyık, Soner Maraş ve Serkan Olguncan hakem üçlüsü yönetti. Milletvekilleri sahaya kendi illerinin plaka numarasını taşıyan formalarla çıktı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in santra vuruşuyla başlayan maçta ilk gol 12'nci dakikada Denizli Milletvekili Cahit Özkan'dan geldi.



Katar takımı bu gole 15'inci dakikada Harun Palabıyık'ın golüyle yanıt verdi. Penaltıyı Katar Büyükelçisi Salim Mübarek El Şafi gole çevirdi. Ancak Meclis milletvekilleri pes etmedi ve uzatmanın son dakikasında Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız beraberliği yakalayan golü attı.

Maçın sonunda her iki takımın kupalarını Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı takdim etti.



Binali Yıldırım stadında oynanan maçın sonunda her iki takım oyuncularına baklava ikram edildi.

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