Tehlikeli gelişme: Gıda sektöründe yabancı egemenliği

Hafta sonu gıda sektörünün temsilcileri ile buluştuk.

Kimisi ortak, kimisi profesyonel yönetici.

Bazısı 20 yıldır tanıdıklarım.

Hem sektörün halini;

Hem ülkenin durumunu konuştuk.

İyi şeyler söylemediler.

YABANCILAR

Daha çok gıda sektörünü anlattılar.

Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler.

Özetle şu bilgileri verdiler:

“Gıda sektöründe işler iyi değil.

Firmalar satılıyor.

Hem de çok ucuz fiyata.

Geçmişteki büyük krizleri andırıyor.

Süt ve süt ürünlerinde;

Salçada;

Et ürünlerinde;

Meyve sularında, ...

Birçok firmanın sahibi değişti.

Yabancılar satın aldı.

Çocukluğumuzun yerli firmaları;

Şimdi yabancıların kontrolünde.

Temel gıda maddelerinde;

Yabancıların payı hızla artıyor.”

SU BİLE YABANCIDA

Su firmalarını saydılar.

Şu markayı şunlar aldı, bu markayı bunlar aldı.

Çoğu yabancıların olmuş.

Kimisinin tamamı;

Kimisinin büyük ortağı...

Yerel su firmaları da can çekişiyormuş.

“Rekabete dayanamazlar.

Çoğu ayakta kalamaz.

Satılmaları kaçınılmaz” dediler.

DAHA DA ARTACAK

Yabancılar doymuyor.

Yerli firmaların sayısı hızla azalmış.

Onlar da sıkıntıda.

Kriz nedeniyle çarklarını döndürmekte zorlanıyorlarmış.

“Yakında herkes müşteri arar.

Bu sektörde yaşamak zorlaşıyor.

Büyükler bile yabancı ortak aldı.

Devlet seyrediyor” diye sitem ettiler.

“Birçok ürünün adı Türkçe, ama sahibi yabancı.

Nereye kadar..!” tepkisi verdiler.

STRATEJİK SEKTÖR

Yetkililer televizyonlarda gıda sektörü için;

“Stratejik sektör” tanımı yapıyor.

“Gıda güvenliği, ülke güvenliği” diyor.

Sektör hem tarımı destekliyor;

Hem de istihdam yaratıyor.

Ama destek vermiyor.

Yabancı işgaline seyrediliyor.

Ayakta kalanlar da zorda.

Ekonomik kriz sürerse;

Rekabet güçleri zayıflayacak.

Yabancılar pusuda.

Tüm piyasayı ele geçirmek için sabırsızlanıyorlar.

ALINIP KAPATILANLAR

Alınıp kapatılanlar var.

Bir firma piyasadaki payını arttırınca;

Hemen üstüne çullanıyorlar.

Satın alıp kapatıyorlar.

Kendi firmalarının pazar payını büyütüyorlar.

İşçiler işsiz kalıyormuş;

Hammadde üreticileri perişan oluyormuş;

Umurlarında değil.

Sadece karlarına bakıyorlar.

ÜRETİCİLER KORUNMALI

Sorun giderek büyüyor.

Hem de yabancıların;

Türkiye üzerinde hesap yaptıkları bir dönemde.

Önerilerini sordum.

Kısaca şöyle sıraladılar:

DESTEK ŞART

“Avrupa’da hiçbir ülke buna izin vermez.

Devlet devreye girer, önler.

Türkiye de aynı şeyi yapmalı.

Birçok firmanın zora girmesi kendi suçu değil.

İzlenen yanlış politikaların kurbanı oldular.

Devlet destek verirse hızla toparlanırlar.

Yabancılara gitmez.

Hem firmalar kurtulur;

Hem de ülke güvenliği sağlanır.

Gecikmeden önlem almalı.”

Gıda güvenliği, ülke güvenliği ise;

Bütün partiler harekete geçmeli.

Hızla adım atılmalı.

Yarın çok geç olabilir..!