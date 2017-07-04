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Tekirdağ'da 5 terörist yakalandı

- Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmak isteyen 5 PKK'lı terörist gözaltına alındı

Tekirdağ'da 5 terörist yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmak isteyen 5 PKK'lı terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi 5 kişinin, yurt dışına kaçırılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, Tekirdağ-Malkara Karayolu üzerindeki İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği operasyonda, M.Ş, A.A, N.G, L.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

Terör örgütü mensuplarının jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tekirdağ #terörle mücadele #pkk
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