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Tekirdağ'da ByLock operasyonu: 100'den fazla gözaltı var

Tekirdağ'da savcılık talimatıyla devam eden soruşturmada aralarında Bylock kullandığı tespit edilen 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında öğretmen, polis, esnaf ve memurların olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tekirdağ'da ByLock operasyonu: 100'den fazla gözaltı var

Tekirdağ'da devam eden soruşturmada savcılıktan yeni talimat geldi.

Talimatla aralarında ByLock kullandığı tespit edilen 100'den fazla kişi gözaltına alındı. 

ÖĞRETMEN, POLİS, ESNAF VE MEMURLAR DA VAR

Gözaltına alınanlar arasında öğretmen, polis, esnaf ve memurların olduğu öğrenildi. 

Soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ #bylock
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