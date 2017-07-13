Tekirdağ'da devam eden soruşturmada savcılıktan yeni talimat geldi.
Talimatla aralarında ByLock kullandığı tespit edilen 100'den fazla kişi gözaltına alındı.
ÖĞRETMEN, POLİS, ESNAF VE MEMURLAR DA VAR
Gözaltına alınanlar arasında öğretmen, polis, esnaf ve memurların olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
ulusal.com.tr
Tekirdağ'da savcılık talimatıyla devam eden soruşturmada aralarında Bylock kullandığı tespit edilen 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında öğretmen, polis, esnaf ve memurların olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tekirdağ'da devam eden soruşturmada savcılıktan yeni talimat geldi.
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