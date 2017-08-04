Fenerbahçe maçının biletleri ücretsiz
Fenerbahçe maçının biletleri ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camisini ibadete açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camisini ibadete açtı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Gençlik fındık topluyor
Gençlik fındık topluyor

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ ve ilçelerinde FETÖ'nün şifreli haberleşmesi Bylock kullanan ve KOM Daire Başkanlığı koordineli 42 kişi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ ve ilçelerinde FETÖ'nün şifreli haberleşmesi Bylock kullanan ve KOM Daire Başkanlığı koordineli 42 kişi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.

 42 kişi arasında öğretmen, öğrenci, mühendis gibi meslek gruplarından kişiler var.

Ankara'da büyük FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 50'si eski, 59 çalışanı hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #bylock #operasyon #fetö #Tekirdağ
Önceki Haber
Canan Karatay’ı dolandırmıştı! Yine ortaya çıktı
Sonraki Haber
Vişnede rekor fiyat üreticisini sevindirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.