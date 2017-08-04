Tekirdağ ve ilçelerinde FETÖ'nün şifreli haberleşmesi Bylock kullanan ve KOM Daire Başkanlığı koordineli 42 kişi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.
42 kişi arasında öğretmen, öğrenci, mühendis gibi meslek gruplarından kişiler var.
Ankara'da büyük FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 50'si eski, 59 çalışanı hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı.
ulusal.com.tr
Tekirdağ ve ilçelerinde FETÖ'nün şifreli haberleşmesi Bylock kullanan ve KOM Daire Başkanlığı koordineli 42 kişi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.
Tekirdağ ve ilçelerinde FETÖ'nün şifreli haberleşmesi Bylock kullanan ve KOM Daire Başkanlığı koordineli 42 kişi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.