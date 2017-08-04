Tekirdağ ve ilçelerinde FETÖ'nün şifreli haberleşmesi Bylock kullanan ve KOM Daire Başkanlığı koordineli 42 kişi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılarak operasyon başlatıldı.

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