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Tekirdağ'daki 'ByLock' operasyonunda 15 tutuklama

Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 57 kişiden 15'i tutuklandı.

Tekirdağ'daki 'ByLock' operasyonunda 15 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, veteriner, öğretmen, doktor, hemşire, esnaf, işçi ve polis gibi meslek gruplarına mensup kişiler ile iş adamları, ev kadınları ve öğrencilerin de aralarında olduğu şüphelilerle ilgili FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.

Haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı, 10 şüphelinin eklenmesiyle 127'den 137'ye çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan kişi sayısı ise 115'ten 128'e yükseldi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılardan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 57'sinden 15'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 42 kişi ise serbest bırakıldı. Bu şüphelilerden 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde 71 zanlının gözaltı işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
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