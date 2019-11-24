Teklifle terfi süresi değişiyor

Meclis Genel Kurulu yeni haftada İçişleri Bakanlığı'nı ilgilen kanun teklifi için mesai yapacak.

95 maddeden oluşan kanun teklifine göre, 2'inci sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkacak.

Yetişmiş personel kaybını önlemek içinse bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek.

Kanun teklifiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki personelin görev süresi de yeniden düzenleniyor. Buna göre, görevli muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak.

Mahkeme kararı olmadan ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatacak düzenleme de teklifte yer aldı.

Teklifteki düzenlemeler ile Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki depremlerde zarar gören vatandaşların yarası sarılacak. Deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkık, ağır ve orta derece hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak.

Geçen hafta Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçen teklifte kumarla mücadeleyi içeren değişiklikler de var. Bu kapsamda kumar oynayanlara verilecek idari para cezası 322 liradan bin liraya çıkartılacak.

Genel Kurulunun yanı sıra bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu da bütçe maratonuna devam edecek. 25 Kasım Pazartesi Adalet Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşülecek. Salı günü Sanayi Bakanlığı, Çarşamba günü Hazine Bakanlığı, Perşembe günü ise Ulaştırma Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

ulusal.com.tr

