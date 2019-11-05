Tekrar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil hakkında son dakika gelişmeleri
Geçtiğimiz hafta acil bir şekilde hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunda kötü bir gelişme olmadığı açıklanmasının ardından hastaneden taburcu edilen ünlü isim Mehmet Ali Erbil'den yine kötü haber geldi. Bir canlı televizyon programında yer alan son daika haberine göre, Mehmet Ali Erbil yine hastaneye kaldırıldı. Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl
GÜNDEM 05.11.2019, 10:49
Temmuz ayında hastaneden çıkan ve geçtiğimiz günlerde apar topar kalp spazmı geçirmesinden dolayı yeniden hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bir kez daha sevenlerini endişelendirdi.
İKİ BEYİN DAMARI TIKANDI
TV8’de yayınlanan magazin programının haberine göre; dün gece iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil’i yakınlarının son anda hastaneye yetiştirdiği belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA TABURCU OLMUŞTU
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 258 gün yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 1 hafta önce kalp spazmı geçirerek yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Erbil sonrasında taburcu olmuştu.
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