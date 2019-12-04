Tel Abyad yaralarını sarıyor
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad şehri Türk Ordusu tarafından PKK'dan temizlendi, şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor. 2011 yılından bugüne çeşitli terör örgütlerinin kontrolü altında olan Tel Abyad halkı, gündelik yaşamına dönmenin heyecanını yaşıyor.
GÜNDEM 04.12.2019, 21:46
9 Ekimde başlayarak 8 günde PKK/PYD'den kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hayatın normalleştirilmesine dönük çalışmalar devam ediyor.
Müşrifet El Havi köyünde 6 sınıflı okulun açılışı yapılarak hizmete sunuldu.
Okulun onarım masrafları Milli Savunma Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği tarafından karşılandı.
Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa katıldı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin açılış konuşmasında TSK'nın çok kısa sürede Tel Abyad ve Resulayn'da terör örgütünü temizlediğini söyledi
HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
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