Telefon dinleme kararına tazminat

Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek ve Ferit İlsever'in açtığı "sabit telefonu dinleme" davası sonuçlandı.

Perinçek ve Vatan Partisi MKK üyesi Ferit İlsever ergenekon sürecinde 2008 yılında tutuklanmıştı. O dönemde hakimlik yapan ve şuan cezaevinde tutuklu bulunan FETÖ'cü hakim Hasan Hüsyen Özese tarfından "sabit telefonları dinlemem kararının uzatılmasına" karar vermişti.

"Kişilerin iletişim özgürlüğü"nü ihlal eden bu karara itiraz edilerek dava açıldı. Davanın başında bulunan Avukat İbrahim Erdoğan süreci Ulusal Kanal'a anlattı.

Hakim, Doğu Perinçek'in ve Ferit İlsever'in lehine karar verdi. Hukuksuz olarak telefonların dinlenmesi tazminatla cezalandırıldı.



ulusal.com.tr