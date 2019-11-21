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Televizyon izleme süresi düştü

Dünyada yaşanan dijitalleşme ile birlikte televizyon izleme oranları giderek düştü. Geçen yıl günlük ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izledik. Bu rakam 2006'da 5 saat 8 dakikaydı.

GÜNDEM 21.11.2019, 21:05
Televizyon izleme süresi düştü

Geçen yıl günlük ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izledik.

Bu rakam 2006 yılında ise 5 saat 8 dakika olarak kaydedildi.

Yaş ortalaması ile televizyon izleme sürelerinin doğru orantılı olduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinde eğitim düzeyi arttıkça televizyon izlenen gün sayısının da azaldığı görüldü.

ulusal.com.tr

#televizyon
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