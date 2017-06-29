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TEM'de araç yangını! Trafik kilitlendi

İstanbul Basın Ekspres yolu Güneşli mevkiinde bir otomobil alev alev yandı. Mahmutbey yönüne ilerleyen araçtaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle Basın ekspres yolunda yoğunluk yaşanıyor. Yanan araç, sürücüler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

TEM'de araç yangını! Trafik kilitlendi

İstanbul Basın Ekspres yolu Güneşli mevkiinde bir otomobil alev alev yandı.

Mahmutbey yönüne ilerleyen araçtaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle Basın ekspres yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Yanan araç, sürücüler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
 

Etiketler; #TEM #Yenibosna
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