Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
'Türkiye'de kırmızı alarm verilebilir'
'Türkiye'de kırmızı alarm verilebilir'
Polis ve askerler gözaltına alındı
Polis ve askerler gözaltına alındı
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır

TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı: 1 ölü

TEM Otoyolu'nda, bariyere çarpan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda, bariyere çarpan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde, Edirne istikametinde seyreden 34 YR 3712 dorse plakalı TIR, kontrolden çıkarak orta bariyere çarptı. Yaklaşık 70 metre bariyeri ezerek ilerleyen TIR, karayolu yönlendirme levhasını devirdikten sonra durdu.

Kazada, TIR'ın dorsesindeki inşaat demirleri yola ve aracın şoför mahallinin üzerine devrildi. Kimliği henüz belirlenemeyen TIR şoförü, demirlerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla demirlerin kaldırılmasının ardından şoförün cesedi çıkarıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü araç trafiği bir süre kapandı. TIR'ın, yola saçılan demirlerin ve bariyer parçalarının kaldırmasının ardından trafik akışı sağlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tır #çatalca #TEM #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Trafik tartışmasında polisin silahıyla babasını vurdular!
Sonraki Haber
Gazinoya silahlı baskın: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.