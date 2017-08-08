TEM Otoyolu'nda, bariyere çarpan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda, bariyere çarpan TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.



TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde, Edirne istikametinde seyreden 34 YR 3712 dorse plakalı TIR, kontrolden çıkarak orta bariyere çarptı. Yaklaşık 70 metre bariyeri ezerek ilerleyen TIR, karayolu yönlendirme levhasını devirdikten sonra durdu.



Kazada, TIR'ın dorsesindeki inşaat demirleri yola ve aracın şoför mahallinin üzerine devrildi. Kimliği henüz belirlenemeyen TIR şoförü, demirlerin altında kalarak yaşamını yitirdi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla demirlerin kaldırılmasının ardından şoförün cesedi çıkarıldı.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü araç trafiği bir süre kapandı. TIR'ın, yola saçılan demirlerin ve bariyer parçalarının kaldırmasının ardından trafik akışı sağlandı.