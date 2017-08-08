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TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı
TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı

TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı

TEM Otoyolu İstanbul Çatalca mevkiinde TIR önce trafik tabelasına ardından da bariyerlere çarparak devrildi. TIR'daki demirlerin yola dökülmesi sonucu iki yönde de trafik durdu

TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde bir TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu yol trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolunda seyreden plakası öğrenilemeyen bir TIR, Çatalca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan TIR'da yüklü malzemeler yola saçıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu araç trafiğine kapandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #TEM #çatalca #tır
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