Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

TEM'in Bolu Dağı tünelinde trafik durma noktasına geldi

BAYRAM tatili için dün iftar ve sahurdan sonra yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun trafikle karşılaştı. Adım adım ilerleyen araçlar, tünel girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM'in Bolu Dağı tünelinde trafik durma noktasına geldi

TEM'in Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli kesiminde dün başlayan yoğunluk, geceden itibaren artarak devam etti. Sabah saatlerinde tünelden itibaren viyadüklere kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Tünelde hız sınırının 70 kilometre olması, tünel ile viyadükler arasındaki rampanın etkisiyle bu bölgede yavaşlayan trafik, zaman zaman tünel girişinde durma noktasına geldi. Bazı araçlar rampayı çıkarken zorlanmaları sonucu arıza yaptı. Sürücüler, emniyet şeridinde durarak araçlarının motorunu su takviyesi yaparak soğutmaya çalıştı. Bayram nedeniyle Karayolları'nın oluşturduğu 6 ekip, bu araçlara anında müdahale ederek gerekli işaretlemeleri yapıp kaza meydana gelmesine karşı önlem aldı. 

Bir sürücü sahurda İstanbul'dan yola çıktığını ve 6 saatte Bolu Dağı Tüneli'ne gelebildiğini söyledi. Başka bir sürücü de saat gece yarısı yola çıkmasına rağmen sabah 09.00'da Bolu Dağı'na ulaştığını belirtti. Sürücüler, tünel çıkışından itibaren daha rahat ilerledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #TEM #Bolu Dağı #tünel #Trafik #bayram #tatil
banner863
Önceki Haber
Bingöl'deki terör operasyonunda yaralan asker şehit oldu
Sonraki Haber
Alvaro Arbeloa futbolu bıraktığını bildirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.