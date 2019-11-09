Temel Karamollaoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bir açıklama geldi.

TV100'de konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu noktada sayın Cumhurbaşkanı, aslında noktayı koydu gibi geldi bana. Emeklilikte yaşa takılanlar için 'Bizim bunu karşılayacak imkanımız yok. Onun için kimse ümitlenmesin' dedi. Bendeki kanaat ise hak bu şekilde geçiştirilemez. Mutlaka onlar kanunlar çerçevesinde böyle bir hakkı elde etmişler ise ki mağdurlar var burada. Yani çok garip bir şey bu. Emekli olamıyor veya emekli olsa şimdi mesela ilk defa bana bir rapor getirdiler. Bir kişi, emekli olursa bugün 1300 küsür lira maaş alacak, gelecek sene emekli olursa 900'e düşüyor. Olacak iş mi bu? 'Bunda bir hatanız var' dedim. Olmaz böyle bir iş. 3 sene sonra olursa daha da aşağıya iniyor. Böyle bir mantık dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Yürümez bu.

BUNUN BİR PROGRAMA BAĞLANMASI GEREKİR

O nasıl çözülür? Onun çözümü, bugünkü kurallar içinde ele alırsanız gene çözemezsiniz. Olağanüstü şartlarda olağanüstü kararlar alma mecburiyeti var ama kimsenin hakkını yeme veya onu erteleme, geciktirme hakkı kimsede olmaz. Bunun bir programa bağlanması gerekir ve ben bunun çözülebileceğine inanıyorum."

ulusal.com.tr