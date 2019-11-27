Temel Karamollaoğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar EYT eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yaptığı açıklamasını eleştirerek "Siz israfı yanlış politikaları değil EYT'lileri ekonomik bir tehdit olarak görüyorsanız bu millete yapacağınız hiç bir şey yok. Siyasilere düşen esas görev bu nevi zor problemleri çözebilmektir. Çözüm üretmektir. Başarı burda yatar. Yoksa ülke olarak çökeriz demek bunun karşılığında verilebilecek cevap değildir. Garibanların sırtına bu yükü yüklemek devlet yöneticiliği ile adaletle bağdaşmaz kanaatindeyiz." dedi.

EYT mağdurlarının devletten alacağı bir hakkı olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Ama ne yazık ki buna bir çözüm bulunamıyor. Bunun temel sebebi nedir derseniz; Ekonomimizin geldiği durumdur bu. Çünkü bugüne kadar bu Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a vereceğimiz parayı başka yerlere yatırdık. Betona gömdük ülke kaynaklarını... Betona gömmek ülkeyi zenginleştirmek manasına gelmiyor. Görüntü güzelleşiyor ama ekonomi çöküyor." şeklinde konuştu.

"EYT'LİLERE VERECEĞİNİZ PARAYI BAŞKA İŞLERE YATIRDINIZ"

Karamollaoğlu'nun EYT'liler hakkında yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Ülkemizde EYT'liler dediğimiz emeklilikte yaşa takılanlar problemi var. Sayın Cumhurbaşkanımız EYT'lilerle ilgili bir açıklama yaptı. Ülke ekonomisini çökertmeye yönelik bir adım olarak nitelendirdi. EYT'lilerin derdine derman olmayı... Şimdi güler miyiz ağlar mıyız? Bunların bu hâle gelmesine sebep olan kim? 17 yıldır bu EYT meselesinin bu kadar büyümesine sebep olan kim? Altından kalkılamıyacak boyutlara ulaşmasına... Her geçen gün bu problem çözülmezse bir hak ortadan kalkmaz. EYT'liler dediğimiz bunların bir hakkı var. Onlar kendilerine geçmişte tanınan hakların verilmesini bugün karşılaştıkları problemlerden kurtulamsını istiyorlar. Ama ne yazık ki buna bir çözüm bulunamıyor. Bunun temel sebebi nedir derseniz; Ekonomimizin geldiği durumdur bu. Çünkü bugüne kadar bu Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a vereceğimiz parayı başka yerlere yatırdık. Betona gömdük ülke kaynaklarını... Betona gömmek ülkeyi zenginleştirmek manasına gelmiyor. Görüntü güzelleşiyor ama ekonomi çöküyor.

İtibardan tasarruf edilemez denilerek yapılan israftır. Yazlık - kışlık sarayların inşaa edilmesi mi EYT'lilerin problemi mi önemli. Bunun arasında bir tercihte bulunmak gerekirdi ve bu tercihte iktidar bulundu. Ama yanlış bir tercihte bulundu. Bunu söylemek boynumuzun borcu. Bu bize itibar kazandırmaz da herkes bunu bilmeli. Sen git adamdan borç istiyeceksin sonra da gel gör benim saraylarımı ne kadar da rahatım diyeceksin. Gülerler adama yaa... Borçlanmayı bir temel hale getirmektir asıl problem. Faize ayrılan milyarlarca lira... Faiz şuanda bütçenin en büyük kalemi. En büyük kalem faiz, yüzde 15'i yaklaşık bütçenin faizden ibaret. Onu da ödeyebilmek için yeni borç bulmak yani böylece gelecek sene faizler biraz daha arttırmak mecburiyeti ortaya çıkıyor.

Siz israfı yanlış politikaları değil EYT'lileri ekonomik bir tehdit olarak görüyorsanız bu millete yapacağınız hiç bir şey yok. Siyasilere düşen esas görev bu nevi zor problemleri çözebilmektir. Çözüm üretmektir. Başarı burda yatar. Yoksa ülke olarak çökeriz demek bunun karşılığında verilebilecek cevap değildir. Garibanların sırtına bu yükü yüklemek devlet yöneticiliği ile adaletle bağdaşmaz kanaatindeyiz."

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