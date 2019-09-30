Türkiye'nin köklü mücevher firmalarından, İzmir merkezli Temizocak Kuyumculuk konkordato ilan edenler kervanına katıldı. 83 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet yürüten ve 1974 yılında İzmir'de Türkiye'nin ilk entegre fabrikasını açan Temizocak ailesi konkordato ilan etti

Son Kale İzmir'in haberine göre, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, önemli bir mücevher ihracatçısı olan aileden Veysel Yalım Temizocak, Veysel Yılmaz Temizocak, Yalçın Temizocak, Yelda Temizocak, Yiğit Temizocak'ın yanı sıra şirketleri Temizocak Altın ve Kıymetli Taşlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Temizocak Kuyumculuk ve Hassas Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında 10 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "geçici mühlet" kararı verdi. Alacaklıların, mahkeme ilanının yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde konkordato ilanına itiraz edebileceği bildirildi.



TÜRKİYE'YE BİR İLKİ YAŞATMIŞTI



Türkiye'nin en köklü kuyumculuk firmalarından Temizocak Kuyumculuk, sarraflık yapan Mehmet Temizocak tarafından 1936 yılında Kemeraltı'nda kuruldu. Küçük bir atölyede başlayan serüven kısa sürede büyüyüp mücevher tasarım ve üretimi alanında güçlendi. Temizocak ailesi, 1974 yılında Türkiye'nin entegre üretim yapılan ilk kuyumculuk fabrikasını İzmir'de kurarak sektöre eşik atlattı. 3'ncü nesilin görev başında olduğu Temizocak Kuyumculuk, altın zincir – kolye – bilezik gibi takıların yanında, ürettiği gümüş tablolar, altın ve gümüş hediyelik eşyalar ile de adından söz ettiriyordu.



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