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Terör listesi güncellendi

Terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı kişiler listesindeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

Terör listesi güncellendi

Terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı kişiler listesinde değişiklikler yapılmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin, 17 Temmuz 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan Cezayir ve Filistin uyruklu "Abu Bakr Al-Jazırı" ile Çin uyruklu "Abdul Haq"ın bilgileri güncellenirken, Cezayir kökenli Alman vatandaşı "Fared Saal"ın ismi listeye eklendi.

Gazetede ayrıca "Al-Nusrah Front For The People Of Levant" adlı kuruluşun bazı bilgileri güncellendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #ışid #el kaide #Resmi Gazete
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