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Terör operasyonlarında 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak, Mardin, Hakkâri ve Bingöl'de devam eden terör operasyonlarında 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde ise 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu da yaralandı.

Terör operasyonlarında 18 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mehmetçik operasyonlarına ara vermiyor, PKK kaçacak delik arıyor.

Mardin Dargeçit'te saldırı hazırlığında olan PKK'lılar Türk savaş uçaklarıyla vuruldu. 5 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın İdil kırsalına da hava harekatı düzenlendi. 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde ise 1 terörist öldürüldü.   

Dün Bingöl kırsalında düzenlenen hava harekatında ise 5 PKK'lının öldürüldüğü öğrenildi.

Operasyonların aralıksız devam ettiği noktalardan biri de Hakkâri'nin Çukurca ilçesi.

Güvendağı güneyinde sağlanan temasta bir terörist etkisiz hale getirildi. Kale tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ve bir  EYP ele geçirildi.

Böylece operasyonların yoğun şekilde yürütüldüğü Ağustos 2016’dan bugüne kadar Hakkâri ili civarında toplam 847 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

PKK'lılar Şırnak Uludere'de güvenlik korucularına saldırdı. Güvenlik korucusu Serhat Benek şehit oldu.

Benek için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit korucu, Hilal Beldesi'nde on yolculuğuna uğurlandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak #mardin #Hakkari #bingöl
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