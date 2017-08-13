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Terör operasyonlarında şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı

Batman ve Tunceli'de şehit olan askerler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı törenlerde bölücü terör örgütü PKK'ya lanet yağdırıldı.

Terör operasyonlarında şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı

Terör operasyonlarında şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

Uzman Çavuş Gürcan Kepekci, Batman’da askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Kepekci için memleketi Kahramanmaraş'taki Ulu Cami'de tören yapıldı.

Yasemin Kepekci, şehit eşinin mavi beresini elinden bırakmadı. Annesi de oğlunun askeri parkası ile cenaze törenine katıldı. Törenin ardından Uzman Çavuş Gürcan Kepekci, son yolculuğuna uğurlandı. 

Uzman Onbaşı Şahan Sezer de aynı saldırıda şehit olmuştu. Memleketi Samsun'da tören yapıldı.

Şehit Sezer'in naaşı Bafra ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz ise Tunceli'deki operasyonda şehit olmuştu. Ankara'daki babaevinden helallik alındıktan sonra Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine götürüldü.

Ayvatlı köyündeki evi Türk bayraklarıyla donatılan şehit Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından  ebediyete uğurlandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #batman #tunceli #şehit
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