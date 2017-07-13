Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
"Terör operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı"
Çorum'da deprem
Çorum'da deprem
Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü adına para toplayan PKK yandaşı yakalandı

Türk vatandaşlığından çıkarılan, terör örgütü PKK adına para topladığı ve Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Almanya uyruklu Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Terör örgütü adına para toplayan PKK yandaşı yakalandı

Terör örgütü adına para toplayan PKK yandaşı Almanya uyruklu, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2006 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Almanya uyruklu M.Ş'nin Türkiye'ye karayoluyla önceki gün giriş yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine polis ekiplerince takibe alınan M.Ş'nin aracı, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki 3. Sanayi Sitesi girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan ve Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri süren M.Ş'nin Kandil'de bir süre eğitim gördüğü, Almanya'da terör propagandası yaptığı, terör örgütü PKK adına para topladığı, sosyal medya hesaplarında da üzerinde terörist kıyafetiyle silahlı fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör örgütü #pkk #diyarbakır
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Eski Portekiz Avrupa Bakanı Maçaes: Avrupa ülkelerinin söyledikleriyle yaptıkları çelişiyor
Sonraki Haber
Çorum Mecitözü'nde deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.