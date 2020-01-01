Terör örgütü IŞİD'e "aralık" darbesi

Terör örgütü IŞİD'e karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

IŞİD'e karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü IŞİD'e yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin aralık ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda IŞİD üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özellikle yeni yıl öncesi şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı çok sayıda eylemi başarılı çalışmalarla engelledi.

Aralık ayında 333 zanlı yakalandı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 333 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Zanlılardan bir bölümü sınır dışı edildi, mahkemeye çıkarılanlardan 38'i tutuklandı.

Şüphelilerden bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Bazı operasyonlar

Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen IŞİD üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da yakalandı.

Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul merkezli Konya ve Van'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda örgüte finansal destek amacıyla hırsızlık, gasp veya soygun yaptıkları ve Suriye'deki IŞİD üyelerinin diğer terör örgütlerinin elinden kurtarılması için faaliyet yürüttükleri iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de düzenlenen IŞİD operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen, aralarında infaz talimatları veren teröristin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'unun ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Malatya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da aranan terör örgütü IŞİD zanlısı Mehmet B. yol uygulamasında yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü IŞİD üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu E.K. Bursa'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin El Bab'da örgütün sözde takım komutanı olduğu belirlendi.

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri sınır dışı edildi.

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden ikisi örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası 4 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü IŞİD'in sözde üst düzey emiri ve savaşçısı oldukları ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana'da terör örgütü IŞİD operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan IŞİD üyesi 12 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kilis'te terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli oto tamircisi tutuklandı.

İstanbul, Düzce, Konya, Balıkesir, Şanlıurfa ve Kocaeli'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Yeni yıl öncesi IŞİD'a darbe

Güvenlik güçlerince yeni yıl öncesi örgüte ağır darbe vuruldu.

Ankara, İstanbul, Batman, Kayseri, Adana, Bursa, Hatay, Samsun, Bingöl, Mardin, Kırşehir, İzmir, Kocaeli, Gaziantep ve Muş'ta 30-31 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de gözaltına alınan 5 zanlı, Gaziantep'te gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü, Kocaeli'de 3, Denizli'de ve Samsun'da ise birer şüpheli tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

IŞİD'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

Burdur ve Hatay'da eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi M.E'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

M.E'nin 2013-2017 yıllarında örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'den direkt emirler aldığı, örgüt içindeki çocukların eğitiminden sorumlu olduğu, eğittiği çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, IŞİD'li çocukların eğitimleri için özel ekip kurduğu ve örgüt propagandası için video yayımlandığı, Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'de intikam eylemi yapmayı planladığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IŞİD ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz." dedi.

110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım-19 Aralık tarihlerinde 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi.

11 Kasım-19 Aralık'ta 21 Alman, 13 Fransız, 5 İngiliz, 2 Belçika, 2 Hollanda, 2 Faslı, 2 Kosovalı, bir Danimarkalı, bir ABD'li, bir Yunanistanlı, bir İrlandalı, bir Avustralyalı ile diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere 110 YTS sınır dışı edildi.

Geri gönderme merkezlerinde ülkelerine gönderilmek üzere 849 YTS'li kaldı. İlerleyen günlerde YTS'lerin ülkelerine gönderilmesine devam edileceği öğrenildi.

Patlayıcı eğitimi veren IŞİD'li teröristin faaliyetleri iddianamede

Kilis'te terör örgütü IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle soruşturma yürütülen Suriye uyruklu biri tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Muhammed O'nun anlık mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden örgüt üyelerine patlayıcı eğitimleri verdiği belirtildi.

IŞİD'lıların yargılanma süreci

Adana'da terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında iki tutuksuz sanık H.Ö. ve A.T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kırıkkale'de 10 Temmuz'da el ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı şekilde toprağa gömülü bulunan Irak uyruklu kişinin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanarak, terör örgütü IŞİD mensubu oldukları öne sürülen 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Irak uyruklu şüpheliler hakkında "tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından ceza istendi.

Adana'da terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli Muhammet H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana'da terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu Ahmet İ, Mahmut İ, Mezin E. ve Musleh İ. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bolu'da terör örgütü IŞİD'e yönelik dava açılan Suriye uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Adana'da terör örgütü IŞİD soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 9 zanlı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana'da terör örgütü IŞİD'e ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı.