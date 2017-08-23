Güneydoğu’da hendek olaylarında halktan destek bulamayan, TSK operasyonlarıyla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK’daki çöküş hali telsize yansıdı. 3-21 Ağustos arasında 98 terörist etkisiz hale getirilince PKK elebaşısı Murat Karayılan sinirini teröristlerden çıkardı

Güneydoğu'da hendek olaylarında halktan destek bulamayan, son günlerde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'daki çaresizlik ve çırpınış telsize yansıdı. Sadece 3-21 Ağustos arasında 98 terörist öldürülürken, örgütün Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan adeta çılgına döndü.



Geçen yıl sözde özerlik ilanıyla Güneydoğu'da insanların hayatını kabusa çeviren terör örgütü PKK'daki çöküş son günlerde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla iyice hızlandı.



Sabah gazetesinin haberine göre, Hakkâri, Mardin, Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, PKK sığınakları da birer birer imha ediliyor. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; terör örgütü PKK son 3 yılda etkinliğini yüzde 80 oranında kaybetti.



Hakkari Yüksekova, Mardin Midyat, Nusaybin ile Şırnak Beytüşşebap kırsalında 3-21 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda aralarında araçla bombalı saldırı hazırlığında olan 4 teröristin de bulunduğu 98 terörist öldürüldü.



Sığınakların da imha edilmesiyle erzak ve mühimmat sıkıntısı çeken örgütteki çaresizlik telsiz konuşmalarına yansıdı. Örgütün Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan adeta çılgına döndü.



'DEPOLARIMIZ YOK OLDU'



Güvenlik birimlerince deşifre edilen telsiz konuşmalarında, terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin başındaki 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın saldırı düzenleyemez hale gelen teröristleri becerisizlik, taktik geliştirmemekle suçlayıp 'Cezasını çekersiniz' diyerek infaz edilecekleri tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.



İşte çaresizlik içinde olan Murat Karayılan'ın Türkiye sınırları içinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik yaptığı o konuşma:



Gün geçmiyor ki bir grup heval asker pususuna düşmesin. 'Hepsi imha olmuş' raporu veriyor. TC askeri artık eski asker değil. Onlar taktik değiştirdi. Eskiden biz onların üzerine gidiyorduk. Şimdi onlar arayıp sizi buluyor. Kendinizi gizleyemiyorsunuz. Asker sizi tavşan (kevroşk) gibi avlıyor.



Mühimmat depolarımız yok oldu. Erzak depolarımız yok oldu. Rojava'dan başka gelen yok. Siz ne yapıyorsunuz ? Yeni katılanların çoğu ya öldü ya da kaçtı. Adamları elinizde tutamıyorsunuz, sahip olamıyorsunuz. Kimsenin gözyaşına bakmam, acımam. Ölülerin hesabını veremez hale geldik. Avrupa bir yandan, aileler bir başka yandan. Kimi nereye gömdüğünüzü bile bilmiyoruz. Asker sizi dinliyor, gözlüyor, tavşan gibi avlıyor.



19 GÜNDE 98 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda Hakkâri-Yüksekova, Mardin-Midyat-Nusaybin kırsalı ile Şırnak Beytüşşebap (İncebel/Kato Dağı) ile Şırnak merkez (Budak ve Namaz Dağı) kırsalında 3-21 Ağustos arasında aralarında araçla bombalı saldırı hazırlığında olan 4 teröristin de bulunduğu 98 terörist öldürüldü. 25 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. 55 adet piyade tüfeği, 3 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 18 adet roketatar (2 Adet AT-4 Güdümlü Tanksavar Silahı), 50 adet el bombası, 31 adet roketatar roketi, 10 adet roketatar sevk fişeği, bin 814 adet uçaksavar mühimmatı, 42 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Sığınak ve depolarda ayrıca 2 bin 640 kilogram amonyum nitrat, 42 kilogram yanıcı madde, 25 kilogram tahrip kalıbı TNT, 40 kilogram C-4 patlayıcı, 3 kilogram C-3 patlayıcı ve çok miktarda kablo ele geçirilerek imha edildi.



İNFAZ VE İÇ HESAPLAŞMA ARTIYOR



Güvenlik güçlerinin hazırladığı raporda, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bölümünü yitiren PKK özellikle lider kadrosundaki kayıplarıyla zor durumda. Türkiye'den ve Avrupa'dan yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK'da iç hesaplaşma ve infazların yaşandığı belirlenmiştir" ifadesi yer aldı.



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