PKK İsviçre Alplerinin eteklerinde terör kampı kurdu. Dikkat çeken bu bilgi Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün yayınladığı raporda yer aldı. Raporda "İsviçre polisi tarafından verilen bilgiler terör örgütü PKK'nın Alp Dağları'nın eteklerinde ideolojik eğitim kampı açmış olabileceğini ortaya koydu. " denildi.

Terör örgütü PKK'nın İsviçre'de Alp Dağları'nın eteklerinde ideolojik eğitim kampı kurduğu ortaya çıktı.



Dikkat çeken bu gelişme, İsviçre'nin, Avrupa Birliği Polis Teşkilatına verdiği raporda yer aldı.



PKK'nın Avrupa'daki eğitim faaliyetlerini gözler önüne seren Avrupa Birliği Polis Teşkilatı raporunda, terör örgütü PKK’nın Avrupa’da mali kaynak elde etme faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüğü kaydedildi.



Terör örgütün özellikle Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Romanya ve İsviçre'de haraç toplama, propaganda ve örgüte eleman sağlama faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. Raporda, örgütün sadece Fransa’da topladığı paranın 5.3 milyon Avro civarında olduğu bilgisi yer aldı.



Raporda terör örgütü DHKP-C de yer aldı. DHKP-C’nin Avrupa Birliğinde hiç saldırı düzenlememesine rağmen Türkiye'deki unsurlarına mali ve lojistik destek sağladığı vurgulandı.



ulusal.com.tr