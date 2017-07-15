Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerce kaçırılan baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum'un cansız bedenleri, Hazro ilçesi kırsalında bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan baba ve oğlunun cansız bedenleri Hazro ilçesi kırsalında bulundu.



Alınan bilgiye göre, Lice'nin Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında yaşayan baba Ömer ile oğlu Musa Mazlum, akşam saatlerinde evlerinde bulundukları sırada teröristlerce kaçırıldı.



Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince baba ve oğlunun bulunması, teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Çalışmalar sonucu baba ve oğlunun cansız bedeni, Hazro ilçesinin Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsal alanda bulundu.



Baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum'un cansız bedenleri, ilk incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır'a gönderildi.



Öte yandan ailenin daha önce teröristlerce tehdit edildiği öğrenildi.



Bölgede operasyon sürüyor.